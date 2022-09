Caravana de screening prezentă la Hirschmann Automotive Femeile din grupul ținta 24-64 de ani care sun angajate ale companiei Hirschmann Automotive TM SRL sunt invitate sa participe la screeningul cancerului de col uterin, prin testare gratuita Babes-Papanicolaou si HPV, program dedicat promovarii, prevenirii si depistarii precoce a cancerului de col uterin. Despre caravana și program „Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din cele aproximativ 550 de femei din Regiunea Centru care au participat la testele gratuite pentru depistarea cancerului de col uterin, aproximativ 10 % au fost diagnosticate cu displazii, adica cu modificari anormale a celulelor din stratul epitelial al colului uterin. Echipele medicale ale caravanei…

- Spitalul Sinaia va demara in scurt timp activitatea de screening cancer de col uterin pentru a veni in sprijinul femeilor din Sinaia, informeaza reprezentanții unitații medicale de pe Valea Prahovei. ”Centrul de screening de la Spitalul Orașenesc Sinaia – Compartiment Obstetrica-Ginecologie invita toate…

- Femeile cu varsta cuprinsa intre 24 și 64 de ani sunt așteptate in zilele de 11 și 12 august sa participe la testarea gratuita Babeș-Papanicolau și HPV, in vederea depistarii leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin.. Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta…

- Invitam femeile din grupul tinta 24-64 de ani sa participe la screeningul cancerului de col uterin, prin testare gratuita Babes-Papanicolaou si HPV, program dedicat promovarii, prevenirii si depistarii precoce a cancerului de col uterin. Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va…

- Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta in perioada 21-22.07.2022 in judetul Harghita, in localitatea Tusnad, la Tusvanyos, incepand cu ora 10.00. Invitam femeile din grupul tinta 24-29 de ani sa participe la screeningul cancerului de col uterin, prin testare gratuita…

- Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin se va deplasa in data de 19 iulie 2022, in localitatea Ernei, judetul Mures, incepand cu ora 16.00, in curtea primariei. Femeile din grupul tinta 24-29 de ani sunt asteptate sa participe la screeningul cancerului de col uterin, prin testare…

- Screeningul cancerului de col uterin este tema Mesei rotunde organizata astazi in cadrul Zilelor Spitalului Miercurea Ciuc, care a reunit la aceeasi masa reprezentanti ai Directiilor de Sanatate Publica Harghita si Covasna, Dr. Tar Gyongyi si Dr. Agoston Laszlo, ai Consiliilor Judetene Covasna si Harghita,…

- Screeningul cancerului de col uterin este tema unei mese rotunde organizata recent in cadrul Zilelor Spitalului Miercurea Ciuc, care a reunit la aceeasi masa reprezentanti ai Directiilor de Sanatate Publica Harghita si Covasna, Dr. Tar Gyongyi si Dr. Agoston Laszlo, ai Consiliilor Judetene Covasna si…