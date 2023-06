Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor beneficia de o paleta larga de analize și proceduri medicale, pe diverse domenii de asistența medicala, dupa ce Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a incheiat un nou acord-cadru.

- Mai multe consultații și analize decontate de CNAS din 1 iulie 2023: Lista completa a noutaților Mai multe consultații și analize decontate de CNAS din 1 iulie 2023: Lista completa a noutaților De la 1 iulie 2023, noul Contract-cadru al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate va aduce noi modificari. Recoltarea…

- Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania continua proiectul „Caravana de Bine”, proiect umanitar ce se adreseaza persoanelor nefavorizate. La sfarșitul acestei saptamani, echipa de medici, asistenți medicali, voluntari și personal angajat al Crucii Roșii Dambovița va ajunge in comuna Pucheni.…

- In aceasta perioada a avut loc la Sala Polivalenta din Iasi o campanie organizata de Biserica Adventista de Ziua a Saptea, in colaborare cu CJ, Primaria, UMF si IRO, prin care s-au oferit servicii si evenimente gratuite din domeniile medical social si educational. In proiectul „Impreuna pentru Oameni",…

- Timp de doua luni, peste o mie de persoane din mediul rural vor beneficia de controale medicale gratuite in cadrul celei de-a doua ediții a caravanei „Sanatatea vine la tine”, un proiect al Alianței Pacienților Cronici din Romania.

- In perioada 10-14 aprilie, echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații profilactice gratuite populației din raioanele Telenești, Ungheni și Glodeni. Potrivit Companiei Naționale de Asigurari in Medicina /CNAM/, saptamina curenta, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei…

- Locuitorii comunei Vama Buzaului pot face analize medicale gratuite , decontate de CAS , in baza unui bilet de trimitere. Primaria comunei Vama Buzaului a anunțat ca, un laborator de analize medicale ofera astfel de servicii, singura condiție fiind ca pacienții sa aiba bilet de trimitere de la medicul…

- Ministerul Sanatații va deconta, in urmatorul contract cadru, doua analize pentru depistarea acestei afecțiuni. Boala cronica de rinichi este, in acest moment, a zecea cauza de deces la nivel mondial, cu o probabilitate de deces la cinci ani estimata la 33%. Riscurile pot fi reduse prin screening, diagnosticare…