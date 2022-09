Caravana Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria ajunge la Brașov Brașov și Sinaia sunt urmatoarele localitați in care ajunge CaravanaCentenarul Incoronarii Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria, eveniment susținut de NewsBV.ro. Istoria prezentata intr-un cadru regal, prin filme, fotografii și discuții Caravana Centenarul Incoronarii Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria , inițiatade Asociația Artis din Iași, va ajunge pe 28 și 29 septembrie 2022 la Brașov și Sinaia, cu oserie de evenimente in prezența ambasadorilor proiectului. Activitațile desfașurate vor avealoc in contextul vizitelor Familiei Regale de la Brașov și Sinaia din primavara anului 1919, iar… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

