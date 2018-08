Caravana „600+km pentru educaţie” a trecut şi prin Comarnic V. S. Caravana “600+km pentru educație”, derulata la inițiativa fostei sportive Raluca Ciulei, a trecut și prin Prahova, chiar in ziua de Sfanta Maria Mare și a doua zi a acestei sarbatori religioase. Originara din Fagaraș, Raluca Ciulei a mers pe jos peste 600 de kilometri pentru a atrage atenția asupra importanței educației și a faptului ca fiecare copil conteaza. Fosta sportiva – jucatoare de tenis – a ajuns la Posada in zi de sarbatoare de Sf. Maria, pe 15 august, unde s-a intalnit cu eleve din comuna Secaria, continuandu-și drumul – a doua zi – in Comarnic, oraș in care i s-au alaturat elevi… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- Pornind din Bistrita, in 30 iulie, pana in 19 august, cand va ajunge in Piata Victoriei din Bucuresti, sportiva Raluca Ciulei, presedintele Asociatiei Love for Life, si-a propus sa promoveze importanta educatiei si a implicarii active parcurgand la pas mai bine de 600 de kilometri. Raluca Ciulei, fosta…

- Caravana ”600+km pentru educație” ajunge astazi la Castelul de la Posada, incepand cu orele 16.00, și de maine, 16 august, de la ora 09.00, grupul care face parte din aceasta caravana va strabate la pas centrul orașului Comarnic, de la sediul primariei pana la piața, alaturi de sportiva Raluca Ciulei.…

- Marți, 7 august 2018, a ajuns la Sebeș sportiva Raluca Ciulei, președinta Asociației Love for Life, care și-a propus sa promoveze importanța educației și a implicarii active, parcurgand la pas mai bine de 600 de kilometri, pornind din Bistrița, pe 30 iulie, pana pe 19 august, cand va ajunge in Piața…

- Raluca Ciulei merge pe jos 600 de kilometri pentru a promova educatia. Fosta campioana la tenis de camp vrea sa ajunga pana la București in 21 de zile, iar pe traseu se va opri in mai multe școli, unde va desfașura activitați extrașcolare alaturi de copii. Mai bine din jumatate din viața și-a petrecut-o…

- La 38 de ani, Raluca Ciulei, o romanca din Fagaras, are un CV impresionant: a fost campioana nationala la tenis de masa a studiat si practicat sportul de performanta in Germania, SUA si Elvetia. Tot acolo s-a specializat in matematica si informatica. Luni, fosta sportiva a pornit intr-o calatorie de…

