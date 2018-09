Mihail Tanasciuc este acuzat de austrieci ca, in iunie 2018, si-ar fi declarat o identitate falsa si s-ar fi prezentat la un banca. Acolo, legitimandu-se cu pasaportul romanesc fals, ar fi deschis un cont bancar pe care a primit, in mai mult transe, aproape 60.000 de euro. Banii erau veniti insa de la hackeri informatici si au ajuns, de la Tanasciuc, la persoane a caror identitate austriecii nu au declinat-o in documentele trimise autoritatilor romane. C (...)