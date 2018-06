Caraş-Severin: Zece case din satul Cornişoru au fost inundate In satul Cornisoru, comuna Bautar, zece case au fost inundate sambata din cauza scurgerilor de pe versanti, iar trei dintre ele au fost inconjurate de ape. "Sunt zece case care au fost inundate. Din cauza scurgerilor de pe versanti, au fost colmatate rigolele la cateva podete. La fata locului intervin voluntari de la SVSU Bautar si de la Detasamentul Caransebes. Trei case au fost inconjurate de apa si locatarii au ramas blocati. Persoanele nu au putut parasi casele decat dupa decolmatarea rigolelor si retragerea apei", a declarat purtatorul de cuvant al ISU "Semenic" al judetului Caras-Severin,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

