Un barbat in varsta de 33 de ani, din Alba Iulia, a fost retinut de procurori pentru pornografie infantila si act sexual cu un minor. Acesta a racolat pe retelele de socializare mai multi minori, cu unii dintre ei chiar intretinand raporturi sexuale pe care le-a filmat, iar materialele video le-a trimis altor persoane. „A fost pus in executare un mandat de aducere emis pe numele unui barbat, de 33 de ani, banuit ca, in perioada 2021 – 2022, ar fi racolat, prin intermediul platformelor de socializare, minori, cu care ar fi dezvoltat false relatii sentimentale. Ulterior, barbatul i-ar fi determinat…