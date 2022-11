Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Adrian Cioroianu se arata placut impresionat de activitatea depusa in Caraș-Severin chiar daca, din aproximativ 70 de biblioteci existente candva, in prezent mai sunt maxim 25! Este o consecința care deriva din situația in care se afla Romania de ani buni, bugetul pentru cultura fiind de 0,01%…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a declarat joi, la Deva, ca impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Marcel Ciolacu, si cu alti parlamentari a depus un proiect de lege prin care se prevede ca 30% dintre candidatii de pe listele la alegerile locale…

- Peste 400 de membri ai Partidului Social Democrat, inclusiv membri marcanți ai partidului, participa astazi la Conferința Județeana de alegeri a PSD Giurgiu, desfașurata la Ateneul „Nicolae Balanescu” din municipiu. Alaturi de membri simpli ai partidului se afla presedintele PSD, Marcel Ciolacu, vicepremierul…

- Demisia lui Vasile Dincu de la șefia Ministerului Apararii Naționale a generat o agitației fara precedent in PSD dar și in coaliția de guvernare și deja sunt vehiculate cateva nume, dar aseara a aparut un candidat oarecum surprinzator. Iohannis cu Chifu, Grindeanu cu Mocioalca, finul lui Ponta Potrivit…

- Bursa zvonurilor se incinge in PSD dupa ce Vasile Dincu a decis sa demisioneze de la șefia Ministerului Apararii. Chiar in aceste momente președintele PSD Marcel Ciolacu discuta cu vicepremierul Sorin Grindeanu și cu secretarul general al PSD Paul Stanescu despre gasirea rapida a unei soluții.…

- E ședința de urgența la PSD, dupa demisia lui Vasile Dincu din fruntea Ministerului Apararii Naționale! Marcel Ciolacu, președintele PSD și al Camerei Deputaților, vicepremierul Sorin Grindeanu și secretarul general al PSD, Paul Stanescu, s-au intalnit de urgența in biroul lui Marcel Ciolacu de la…

- Alegerile din organizațiile județene ale PSD au agitat foarte mult apele intr-un fief roșu din sudul țarii. Conferința de alegeri a organizației PSD Giurgiu va avea loc pe data de 11 noiembrie 2022, dar deja scandalurile se țin lanț din cauza unui baron roșu care vrea sa revina dar nimeni nu-l mai dorește.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis trei avertizari meteo Cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vijelii puternice. Alertele sunt in vigoare joi și vineri. Sub Cod portocaliu de furtuni vor fi 9 județe. Codul portocaliu va viza, in intervalul joi ora 17.00 – vineri ora 12.00, Banatul,…