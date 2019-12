Stiri pe aceeasi tema

- Seful Serviciului Arme si Munitii din cadrul IPJ Caras-Severin, Radu Stefan, a fost retinut pentru 24 de ore, iar prefectul de Caras-Severin, Matei Lupu, este suspectat de abuz in serviciu, dupa ce ar fi intervenit in favoarea unor persoane care voiau sa obtina arme, dar nu participau la cursuri,…

- Procurorii DIICOT si ofiterii DGA au efectuat miercuri mai multe perchezitii intr-un dosar care vizeaza un grup infractional organizat din Caras-Severin. Surse judiciare au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca in dosar este urmarit penal si prefectul de Caras-Severin, Matei Lupu. Acesta este suspectat…

- Prefectul de Caras Severin, Matei Lupu, este urmarit penal de DIICOT pentru abuz in serviciu si instigare la aceasta fapta, fiind suspectat ca le-ar fi cerut unor politisti de la Serviciul Arme si Explozibili sa ii protejeze apropiatii lui, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Prefectul este…

- DIICOT a anuntat ca a retinut un un barbat de 46 de ani, acuzat ca a violat-o pe Luiza Melencu, tanara rapita de Gheorghe Dinca in Caracal, in luna aprilie. Este vorba despre Ștefan Risipiceanu, un vecin apropiat al lui Gheorghe Dinca. The post DIICOT a reținut un complice al lui Gheorghe Dinca, care…

- La data de 08.11.2019, procurorii DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului I. C. E., in varsta de 35 de ani, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si droguri de mare risc, in forma continuata si introducere in tara…

- Ziua Internationala a Turismului a prilejuit o conferinta derulata sub cupola palatului administrativ judetean, maestrul de ceremonii fiind prof.univ.dr.ing. Nadia Potoceanu, in calitate de presedinte al Fundatiei Activity pentru resurse umane si dezvoltare durabila, unul dintre cele mai…

- Un traficant de droguri a fost reținut la Iași, in urma unei percheziții facute la locuința sa. DIICOT susține ca acesta a reușit sa vanda droguri unui numar foarte mare de consumatori, scrie Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis joi de DIICOT, procurorii din Iasi au dispus retinerea pentru…