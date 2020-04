Caraş-Severin: Poliţist acuzat de lovirea unei minore; fapta nu a fost însă confirmată Un politist din Otelu Rosu a fost acuzat, pe o retea de socializare, de faptul ca ar fi lovit o minora, ceea ce a dus la cercetarea situatiei in vederea luarii masurilor care se impun. "Ca urmare a aparitiei in mediul online a unei postari in care un politist de la Politia Orasului Otelu Rosu este acuzat ca ar fi lovit o minora, facem urmatoarele precizari: in urma vizualizarii acestei postari, la nivelul politiei au fost dispuse verificari, din care a rezultat ca aspectele prezentate in respectiva postare pe site-ul de socializare nu se confirma. A fost identificata minora care apare in imaginile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

