Caraş-Severin: Peste 500 de persoane au promovat, la Reşiţa, ia românească şi brâul bănăţean Peste 500 de locuitori ai judetului Caras-Severin au participat, marti, in centrul civic al municipiului Resita, la cea de a VI-a editie a manifestarii intitulata "Timp si contratimp in identitatea Banatului de Munte - Carasenii promoveaza ia romaneasca si braul banatean", eveniment care a debutat la initiativa jurnalistilor, in anul 2013.



"Am petrecut o dupa-amiaza deosebit de frumoasa, astazi, cand foarte multi oameni au purtat ia romaneasca si au jucat braul banatean, in centrul municipiului Resita. Recunosc, nu m-am asteptat sa vina atat de multa lume, dar acest lucru a demonstrat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Manifestarea a debutat in anul 2013, la initiativa jurnalistilor Paula si Vasile Neamtu sub genericul „Presa caraseana promoveaza ia“, iar din 2014 s-a alaturat acestei campanii si Societatea pentru Cultura „Metarsis – activitati si servicii de cultura urbana si arta contemporana“. La evenimentul…

- Tot de atunci, iilor și camașilor romanești – repere care transced timpul – li s-a adaugat contratimpul braului banatean, joc din patrimoniul imaterial al Banatului de Munte. Toti cetatenii sunt invitati sa se prinda in braul banatean, imbracati in ii sau camasi populare. Organizatorii…

