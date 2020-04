Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBES – Scandal in toata regula duminica dupa-amiaza in zona blocurilor sociale de pe strada Tudor Vladimirescu din Caransebeș. Mai multe persoane au fost amendate de Poliție pentru ca in loc sa stea in casa, erau prin fața blocurilor, profitand și de vremea insorita! Totul a fost filmat, iar din…

- Doua persoane din judetul Botosani care nu au respectat masurile de izolare la domiciliu au fost sanctionate de politisti cu amenzi maxime de cate 20.000 de lei fiecare, se arata intr-o informare de presa transmisa, luni, de Institutia prefectului. Potrivit sursei citate, alte 111 persoane au fost sanctionate…

- CARAS-SEVERIN – Doar in ultimele 24 de ore au fost aplicate 140 de amenzi celor care nu au respectat masurile de izolare la domiciliu si restrictiile de circulatie! Pentru a mentine ordinea si linistea publica in judet, dar si pentru prevenirea si combaterea raspandirii noului coronavirus, au fost mobilizati…

- La nivelul județului Alba se afla 268 persoane in carantina, 40 persoane ieșite din carantina, 1662 persoane izolate la domiciliu, 1356 persoane ieșite din izolare. Polițiștii din Alba continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții in domeniul ordinii și siguranței…

- Ziarul Pandurul a reusit sa afle intentiile firmei Buterfly Effect SRL, cea care a obtinut pesterile Polovragi si Muierilor dar si Cheile Galbenului si Oltetului, in urma unei sesiuni de atribuire in custodie, derulate de Ministerul Mediului. Dupa o...

- Trei caini folositi de un bucurestean la braconaj au fost confiscati si predati la un adapost, a anuntat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, confrom Agerpres. Braconierul a fost identificat de politistii Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase, care au fost sesizati…

- 615.650 de apeluri au fost inregistrate la 112 in cei 6 ani de funcționare a Centrului Județean pentru Managementul Situațiilor de Urgența (CJMSU) Hunedoara. Numai anul trecut au fost inregistrate 195.153 dintre care 93.674 apeluri au fost clasificate de specialiști ca fiind apeluri non-urgente.…

- Conducerea Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Bacau a declansat o ancheta interna dupa ce un politist din cadrul Biroului Rutier al Politiei municipiului Bacau a intrat luni, in sediul IPJ, avand arma in mana, agitat si incoerent in exprimare, informeaza Agerpres. Purtatorul de cuvant al…