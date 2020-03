Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Cel putin asa spera edilul municipiului de pe Barzava, Ioan Popa, care a subliniat ca din bugetul local se vor efectua multe lucrari, in tot orasul! Printre prioritați se afla și parcarea de la blocul Potcoava! Investitiile Primariei Resita, in 2020, totalizeaza 140.450.260 lei, din care 85.609.460…

- Atacantul dinamovist Valentin Lazar si-a permis sa ironizeze FCSB, dupa ce Dinamo s-a impus cu 2-1 in derbi, fiind de parere ca rivala nu se va putea lupta la titlu, anunța news.ro."Ma bucur ca am marcat, am venit cu gandul acesta si ma bucur ca am reusit. Nu cred ca am dat atatea goluri in…

- Dorintele nu se implinesc doar in noaptea magica de Craciun. Impreuna putem transforma visurile in realitate in fiecare zi. Ne-am convins de asta in campania Ajut Eu. Mii de oameni si-au spus povestea in ultimele 26 de zile si mii de oameni le-au intins o mana de ajutor. Campania inceputa de noi si…

- Ieri, 21 decembrie 2019, la ora 18.10, pe strada Tincii din municipiul Salonta, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Salonta au depistat in trafic un barbat de 46 de ani, din comuna Arieșeni, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism cu platforma, cu care transporta 48 de pomi de Craciun,…

- Atmosfera de poveste a fost aseara in centrul Capitalei, unde a fost inaugurat Targul de Craciun. Aroma de scortisoara, sunetul clopoțeilor, dar si zecile de kilometri de ghirlande au atras sute de vizitatori in scuarul Catedralei.Startul evenimentului a fost dat la ora 18:00.

- Mircea Radu și-a pierdut mama in perioada in care avea cea mai mare nevoie de un parinte, la varsta de 25 de ani. "S-a sters absolut totul si am redevenit altcineva, am luat-o de la zero, ca un om care incepe sa invete sa mearga'', a declarat Mircea Radu pentru OK!Magazine. Mircea Radu…

- Printr-o adresa trimisa de Directia de trafic din cadrul Ministerului Transporturilor catre Regionala CFR se precizeaza ca: „Incepand cu data de 15 decembrie 2019, CFR Calatori va continua activitatea de operare a trenurilor pe Oravita-Anina. In conformitate cu planul de mers 2019/2020, pe…

- Un barbat de 73 de ani dintr-o comuna suceveana a murit, vineri dimineața, in locuința sa, intoxicat cu fumul degajat de o instalație luminoasa de Craciun, care a luat foc.Pompierii militari suceveni au intervenit in satul Falcau din comuna Brodina cu o autospeciala de stingere, o ambulanța SMURD și…