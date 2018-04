Elicopterele care actioneaza pentru stingerea incendiului izbucnit vineri in Parcul National Domogled - Valea Cernei si-au reinceput misiunea duminica dimineata, insa, din cauza intensificarii vantului, zborul acestora a fost intrerupt.



"Elicopterele au inceput misiunea de aruncare cu apa, la prima ora a diminetii. In urma recunoasterii efectuate din elicopter, s-a constatat ca incendiul nu s-a extins peste noapte. Nu au mai fost observate flacari, dar inca fumega in aceleasi doua locatii unde s-a intervenit. Judetul nostru se afla sub atentionare de cod galben de vant pana in jurul…