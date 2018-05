Interventia pentru stingerea incendiului din Parcul National Domogled - Valea Cernei continua marti, pentru a patra zi, insa focul s-a extins pe o suprafata estimata la trei hectare, intr-o zona inaccesibila.



"Elicopterele au efectuat deja, in aceasta dimineata, o misiune de recunoastere si doua aruncari cu apa iar in momentul de fata sunt in zbor. Dupa recunoasterea efectuata in elicopter, incendiul pare sa se fi extins intr-o zona imposibil de parcurs pe jos. Suprafata afectata se estimeaza a fi de trei hectare", a declarat purtatorul de cuvant al ISU "Semenic" al judetului Caras-Severin,…