Caraş-Severin: Executarea scoaterii din familia asistentului maternal a unei fetiţe adoptate, amânată la Bocşa Executarea scoaterii din familia asistentului maternal din orasul Bocsa, judetul Caras-Severin, a unei fetite de sapte ani, pentru care instanta a dat decizie de adoptare catre o familie din Timisoara a fost amanata, miercuri, executorul judecatoresc luand decizia de a nu se mai prezenta la adresa din Bocsa, la cererea familiei adoptive. Cazul fetitei Gabriela a fost mediatizat in ultimele zile de catre familia asistentului maternal, facandu-se o comparatie cu cazul Sorinei, fetita din Baia de Arama, judetul Mehedinti, care a fost luata in urma cu cateva luni si predata familiei adoptive in urma… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

