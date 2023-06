Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis duminica o atentionare Cod galben de inundatii pe rauri din noua judete, care va intra in vigoare la ora 13:00 si va fi valabila pana la ora 22:00.

- Hidrologii au prelungit, pana joi dupa-amiaza, avertizarea Cod portocaliu pentru bazinul hidrografic Barzava, in judetele Caras-Severin si Timis, in timp ce rauri din 14 judete se afla sub incidenta unui Cod galben, potrivit news.ro.Specialistii Institutului National de Hidrologie si Gospodarire…

- COD GALBEN de inundații in Alba, pe raul Arieș, pana luni noaptea, ora 24.00: Cotele de atenție, depașite din cauza ploilor Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis luni 22 mai 2023, o alerta de cod galben de inundații pentru județul Alba, valabil pana luni noaptea, la ora 24:00.…

- Alerta hidrologica in Alba și alte județe. Cotele de atenție, depașite pe Arieș, din cauza ploilor I.N.H.G.A. a instituit Cod Galben, incepand de luni, 22 mai, ora 14:00, pana la miezul nopții, motivat de situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore,. Astfel,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana joi dupa-amiaza, pe rauri din sapte judete. Potrivit hidrologilor, in intervalul 18 aprilie, ora 12:00 – 20 aprilie, ora 12:00, se pot depasi Cotele de atentie pe anumite…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, duminica, o avertizare Cod portocaliu de viituri, valabila pana duminica la pranz pe rauri din judetele Caras-Severin si Timis. Conform prognozei Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in ziua de…

- I.N.H.G.A. a instituit Codul Portocaliu pana luni, la ora 12.00. Exista probabilitatea depașirii cotelor de aparare pe rauri din bazinele hidrografice Barzava și Poganiș.I.N.H.G.A. a instituit Codul Portocaliu pana luni, la ora 12.00 și atrage atenția ca exista probabilitatea depașirii cotelor de…