- Cei doi minori, de 8 și 10 ani, din Petroșnița, disparuți de la domiciliu in cursul acestei dimineți, au fost gasiți de polițiști in urma cu puțin timp, la aproximativ de 50 de km de localitatea de domiciliu.Aceștia se afla in afara oricarui pericol, iar in acest moment sunt in custodia organelor…

- Un barbat a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma accident rutier petrecut pe DJ 252, in comuna Barcea, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati, informeaza Agerpres.Potrivit sursei citate, un barbat de 52 ani, din localitate, a condus autoturismul…

- Secretarul de stat Bogdan Despescu din Ministerul Afacerilor Interne a anuntat miercuri ca va fi infiintata o structura specializata in gasirea persoanelor disparute, cu psihologi, care va avea reprezentanti in toate inspectoratele de politie.Violeta Alexandru, deranjata de intrebarea unei…

- Polițiștii bistrițeni au depistat in mod rapid patru minori care au plecat voluntar de acasa. Articolul Patru minori disparuți. Au fost gasiți de catre poliție apare prima data in Someșeanul.ro .

- Conform datelor comunicate de Prefectura Prahova, la acest centru din subordinea Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) au fost testati 45 de copii, dintre care 22 au primit rezultate pozitive, 20 au fost testati negativ, iar alte trei teste sunt in asteptare. Citește…

- Cele doua surori de 12, respectiv 16 ani din municipiul Bistrita, care disparusera de acasa de doua zile, au fost gasite in cursul dupa-amiezii de vineri in orasul Beclean, la aproximativ 40 kilometri distanta de localitate de domiciliu, relateaza Agerpres.Citește și: Un copil de numai doi…