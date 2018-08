Stiri pe aceeasi tema

- Cercul Militar Mangalia organizeaza saptamana culturala, in perioada 8 12 august, ce cuprinde lansari de carte, dar si prezentari de carti, expozitii de pictura si spectacole de muzica populara si usoara, informeaza Fortele Navale Romane. Vernisajul expozitiei intitulat sugestiv "Portrete de marinari…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, din Resita, care s-a accidentat dupa ce a cazut cu bicicleta, a fost salvat de un caine al jandarmilor, care l-a protejat, incalzindu-i corpul, pana la sosirea acestora. "Am fost solicitati de urgenta, deoarece un barbat a cazut cu bicicleta in zona Muntelui…

- Un rol important in evolutia satului Garana din judetul Caras-Severin l-a avut Jakob Weinfurter, care detinea in perioada interbelica un complex de localuri (pravalie, birt, restaurant, strand) si singurul telefon din localitate.

- Va fi mare sarbatoare intr-o comuna timiseana. Astazi si maine, au loc... The post Mare petrecere intr-o comuna timișeana, astazi și maine. Sunt organizate diverse acțiuni, de la muzica și joc, la fotbal și… degustari de sarmale appeared first on Renasterea banateana .

- Ravensca (judetul Caras-Severin) este considerat cel mai pitoresc dintre satele cehesti de pe clisura Dunarii. Mai are doar 65 de locuitori, dar in mod paradoxal se redeschide gradinita si scoala.

- "Au platit" cu propriul sange ca sa participe la cele mai așteptate festivaluri de muzica ale verii. Sute de tineri din toata țara au donat sange și au primit in schimb bilete la cele mai așteptate festivaluri de muzica.

- In satul Cornisoru, comuna Bautar, zece case au fost inundate sambata din cauza scurgerilor de pe versanti, iar trei dintre ele au fost inconjurate de ape. "Sunt zece case care au fost inundate. Din cauza scurgerilor de pe versanti, au fost colmatate rigolele la cateva podete. La fata locului intervin…

- A XI-a ediție a concursului de gatit la ceaun „Polițistul bucatar” și-a premiat caștigatorii!! Poiana Lupului din Garana a cunoscut ieri un alt fel de muzica, muzica gratarelor și ceaunelor puse la fiert. 11 echipe de bucatari, unii de-a dreptul profesioniști alții cu mult entuziasm au inceput de dimineața…