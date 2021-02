Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulatie in zona localitatii Forotic, DN 57, unde un autocar cu 16 pasageri s-a rasturnat in afara partii carosabile a drumului. Avand in vedere numarul de persoane implicate, pentru gestionarea eficienta a intervenției, a fost activat Planul Roșu la nivelul județului. The post Autocar…

