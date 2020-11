Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, cu ocazia vizitei la Statia de comprimare gaze naturale Jupa, ca prin materializarea exploatarilor off-shore din Marea Neagra, Romania are atuuri veritabile pentru a deveni un important jucator in regiune pe piata gazelor. Presedintele a spus ca dezvoltarea…

- Romania va deveni principalul producator de gaze din Uniunea Europeana, odata cu inceperea extractiei zacamintelor din Marea Neagra, a declarat miercuri Franck Neel, membru in Directoratul OMV Petrom, in cadrul unei conferinte online. "Am inceput cu liberalizarea pietei de gaze naturale, la…

- Avalanșa de asiatici pe piața muncii din Romania! Mii de asiatici au sosit in țara noastra, pentru a umple golurile lasate pe piața locala. Un jucator de top din zona recrutarilor, care a adus in Romania mii de asiatici, a dezvaluit, in exclusivitate pentru... Citește AICI detalii neștiute…

- Profesorul american Keith Hitchins s-a stins din viața, la varsta de 89 de ani. Scriitorul a fost un iubitor al țarii noastre, despre care a publicat mai multe lucrari. In urma cu doi ani lui i-a fost oferita o mare distincție, chiar de catre președintele Klaus Iohannis

- Premierul Ludovic Orban afirma ca Romania este privita ca un pilon de stabilitate si securitate in regiune si joaca un rol important in apararea colectiva aliata, nu doar prin pozitia geografica strategica, ci si prin indeplinirea obiectivelor asumate pentru consolidarea arhitecturii de comanda si control…

- Pretul gazelor in aceasta iarna va fi similar cu cel din iarna precedenta pentru majoritatea consumatorilor casnici, iar Romania va putea acoperi consumul din productia interna proprie, potrivit unui comunicat al Asociatiei Energia Inteligenta, remis, marti, AGERPRES."Piata de gaze naturale…

- Piata de capital Romania este inclusa in indicii furnizorului global de indici FTSE Russell pentru Pietele Emergente incepand din data de 21 septembrie 2020.Acest moment va fi marcat de Bursa de Valori Bucuresti printr-o deschidere oficiala a sedintei de tranzactionare la care vor participa…