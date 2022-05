Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT Caraș Severin a finalizat unul dintre cele mai complexe dosare investigate pana acum – mecanismul prin care a fost jefuit patrimoniul celebrei stațiuni Baile Herculane. 442 de pagini are rechizitoriul procurorilor anti-mafia in care sunt descrise pas cu pas manevrele grupului infracțional organizat…

- Joi dimineața, polițiștii pun in aplicare 9 mandate de percheziție domiciliara, in județele Giurgiu, Ilfov și in municipiul București, la domiciliile unor persoane fizice și juridice banuite de savarșirea infracțiunilor de fals intelectual, complicitate la fals intelectual și abuz in serviciu. In fapt,…

- Tribunalul Timis a respins cererea de chemare in judecata pe care fostul director al SC Horticultura, Andrei Dragila a facut-o impotriva respectiv societatii. El are totusi drept la apel la aceeasi instanta. Andrei Dragila a dat in judecata SC Horticultura, dupa ce Consiliul de Administratie al societatii…

- Statul roman cauta depozite pentru 373.000 de tone de grau de panificație, din producție locala: Licitația de 232,7 milioane de lei, lansata in SEAP Statul roman cauta depozite pentru 373.000 de tone de grau de panificație, din producție locala: Licitația de 232,7 milioane de lei, lansata in SEAP Administrația…

- Societatea URBIS SA Baia Mare a demarat procesul de recrutare si selectie pentru functia de director general al societatii. Etapele de desfasurare a procesului de recrutare si selectie sunt: Evaluarea prealabila a dosarelor de candidatura care alcatuiesc lista lunga. Evaluarea finala a candidatilor…

- CARAS-SEVERIN – Deputatul carasean, Silviu Hurduzeu, este revoltat pe afirmatiile sefului DSU, Raed Arafat, care ar avea „intentia de a introduce o platforma pentru cenzura presei“! Secretarul de stat Raed Arafat a aratat ca „stirile false sunt raspandite” si a vazut efectele acestor stiri false recent,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta CNSU a aprobat duminica, 6 martie 2022, hotararile numarul 14 si 15, pentru acordarea de ajutor umanitar Ucrainei. In cadrul sedintei a fost aprobata acordarea de asistenta internationala, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, din stocurile constituite ca rezerve…

- Cinci din cei 18 candidați care și-au depus dosarele au fost admiși la concursul public pentru funcția de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE).Decizia a fost luata, astazi, de Comisia economie, buget și finanțe.