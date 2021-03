Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a semnat un ordin al șefului DSU prin care se prelungește, temporar, masura de carantina, pentru Timișoara și localitațile periurbane Moșnița Noua, Ghiroda, Giroc și Dumbravița. Deocamdata, doar pentru 72 de ore. Cițu vorbește despre LOCKDOWN: ”Raspunsul meu este foarte…

- Carantina se prelungește la Timișoara și comunele periurbane pentru inca trei zile, decizie luata la nivelul departamentului condus de Raed Arafat. Ca urmare a situației existente in perimetrul format din raza administrativ-teritoriala a municipiului Timișoara și a comunelor limitrofe, unde rata de…

- Ca urmare a situației existente in perimetrul format din raza administrativ-teritoriala a municipiului Timișoara și a comunelor limitrofe, unde rata de incidența este ridicata, iar in baza datelor furnizate de CNCCI, gradul de ocupare a paturilor COVID ATI in județul Timiș, a atins capacitatea maxima,…

- Ca urmare a situației existente in perimetrul format din raza administrativ-teritoriala a municipiului Timișoara și a comunelor limitrofe, unde rata de incidența este ridicata, iar in baza datelor furnizate de CNCCI, gradul de ocupare a paturilor COVID ATI in județul Timiș, a atins capacitatea maxima,…

- Șeful DSU a semnat sambata seara ordinul de carantina pentru Timișoara, Dumbravița, Ghiroda, Giroc și Moșnița Noua. Masura se aplica de duminica noaptea (miezul nopții – n.r.) și este valabila pana in 22 martie. Raed Arafat spune ca nu s-a putut altfel și ca „daca incepem acum, este posibil sa iasa…

- Declarata monument de arta pentru arhitectura, pictura si sculptura ei si inaltata la incrucisarea celor mai importante artere de circulatie din Timișoara, catedrala mitropolitana impresioneaza prin dimensiunile ei, prin gratia liniilor, cat si prin invelisul de tigla smaltuita care straluceste de…

- Poliția din Timișoara și Poliția de Frontiera au scapat de sub control migranții. Aceștia au mai multe locații din zona centrala in care și-au facut culcușuri ilegale. Poliția știe, insa refuza sa ia masuri, decat atunci cand informațiile apar in presa și probabil apar presiuni de la București.…

- ”Inseamna ca unele reguli nu se respecta, masurile de carantina probabil nu se respecta cu strictețe. Fiind aproape de București, mișcarea din Ilfov nu rezolva aceasta problema. In alte localitați au avut succes - Sibiu, Bistrița, Baia Mare, unde masurile de control au fost foarte serioase. Carantina…