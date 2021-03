Stiri pe aceeasi tema

- A fost protest HORECA la Timișoara. Exasperați de noile masuri restrictive, patronii de restaurante au mers la Prefectura Timiș, acolo unde au protestat cu arsenalul din dotare. Oamenii au adus cu ei furculițe, farfurii și șorțuri pentru a atrage atenția ca nu sunt lasați sa lucreze. De altfel, Timișoara…

- Decizia de a carantina Timișoara pentru scaderea infectarilor se dovedește a fi ineficienta. Susținuta de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, decizia a starnit ample reacții negative, iar cifrele avansate de DSP arata ca infectarile cresc. Timișoara a intrat in carantina cu o rata de infectare de…

- Volumul de informatii si documente solicitate de echipa de inspectii fiscale si lipsa de comunicare efectiva cu administratia fiscala sunt domeniile care genereaza cele mai mari nemultumiri companiilor au aratat 59%, respectiv, 33% dintre companiile respondente la un sondaj realizat de PwC Romania…

- Emil Boc, primarul municipiului Cluj Napoca, anunța ca s-a vaccinat cu AstraZececa din lotul care ar provoca reracții adverse, dar precizeaza ca se simte bine: „Nu am avut nimic in afara de simptome obișnuite unei raceli sau simptomele pe care le-am avut in copilarie la vaccinare”, conform Mediafax.…

- Timișoara a intrat in carantina de luni, cu o rata de infectare mai mica decat cea din campania de la parlamentare. Marile probleme ale orașului insa raman fara soluție, in timp de administrația Fritz a ales calea ușoara: sa inchida HORECA și sa incuie timișorenii in casa. Citește și: Noi…

- Criza locurilor de la ATI din Timișoara este creata artificial. In noimebrie 2020, orașul avea o rata de infectare de peste 8 la mie, insa nu intra in carantina, ci se pregatea de alegeri. Medicii de la Spitalul Victor Babeș recomandau timișorenilor sa iasa la vot. Acum, Timișoara a fost carantinata…

- Și angajații Caii Ferate a Moldovei (CFM) din orașul Bender au protestat pentru ca de circa patru luni nu primesc salariile. Aceștia s-au intrunit in fața sediului intreprinderii avand asupra lor pancarte prin care au cerut sa le si faca dreptate. Pe unul dintre acestea era scris: „Salariul la timp”.…

- Județul Ilfov este singurul din țara unde rata de incidența se menține la peste 4 la mia de locuitori. In ceea ce privește numarul cazurilor noi, cele mai multe au fost inregistrate in București, in timp ce Cluj este singurul județ unde sunt peste 300 de cazuri.Romania inregistreaza peste 4.700 de cazuri…