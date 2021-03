Carantinarea Timișoarei și a celor patru comune limitrofe pentru încă o săptămână, propusă de DSP Timiș Direcția de Sanatate Publica Timiș a terminat, ieri dupa amiaza, analizele epidemiologice pentru Timișoara, Dumbravița, Moșnița Noua, Giroc și Ghiroda. Specialiștii au propus, in baza cifrelor din ultima perioada, sa se prelungeasca pentru toate cele cinci localitați pentru inca o saptamana. Propunerile au fost trimise catre Institutul Național de Sanatate Publica care urmeaza sa transmita, […] Articolul Carantinarea Timișoarei și a celor patru comune limitrofe pentru inca o saptamana, propusa de DSP Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

