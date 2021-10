Stiri pe aceeasi tema

- „Nu s-a pus problema Capitalei sa intre in carantina. Se iau masuri, dar se evita carantinarea unei Capitale care ar avea un impact major. La acest moment acest lucru nu s-a discutat”, a declarat, luni seara, Raed Arafat. ”Se evita carantinarea Capitalei, dar speram ca oamenii sa respecte masurile…

- Seful DSU, Raed Arafat, a afirmat, luni seara, dupa ce municipiul Bucuresti a trecut de rata de infectare de 9,6 la mie ca se evita impunerea carantine i care ar avea ”un impact major”. ”Speram ca oamenii sa respecte masurile ca sa reusim sa gestionam situatia”, a afirmat Arafat.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, spune, intrebat daca va intra Bucureștiul in carantina, in condițiile in care rata de infectare a ajuns luni la 9,64 la mie și nu mai sunt paturi la ATI, ca nu se pune problema in acest moment, anunța Mediafax. „Nu s-a pus…

- Rata de infectare in Capitala este in continua creștere și miercuri a trecut de pragul de 6 la mia de locuitori. Asta inseamna ca in București vor fi introduse restricții de noapte. Miercuri, rata de infectare in București este 6,33 la mie. Conform regulilor, cand incidența ajunge la 6 la mie, intra…

- Șeful DSU Raed Arafat transmite mesaje contradictorii privind vaccinarea anti-coronavirus. Secretarul de stat din MAI a explicat ca persoanele vaccinate nu sunt protejate de infectare, singurul beneficiu fiind ca forma bolii va fi una mai ușoara. In același timp, Arafat spune ca ar fi bine ca parinții…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca numarul cazurilor Covid-19 e in creștere in Romania. El „spera” sa creasca numarul celor care se vaccineaza. „Trendul este clar unul crescator. Va continua creșterea. Soluția noastra este vaccinarea. Și vaccinarea unui numar cat mai mare de persoane. Da, și vaccinații…

- Se anunța proteste de amploare in Capitala. Deja zeci de persoane au venit sa iși strige nemulțumirile in strada. Oamenii sunt revoltați legați de o posibila decizie a Guvernului privind de vaccinarea obligatorie. Ei spun ca o astfel de masura ar fi un abuz și acuza ca aceasta ar fi, de asemenea, discriminatorie.Șeful…

