Carantinarea a opt localitați din Timiș s-a dovedit a fi un haos total. Autoritațile locale au anunțat inca de ieri dimineața ca masura intra in vigoare din data de 5, asta deși se solicitase ca ea sa devina efectiva din 6 noiembrie. Astfel, ieri dimineața poliția era in strada in localitațile carantinate și controla oamenii. Acțiunea se facea insa fara nicio baza legala, intrucat ordinul de carantinare a fost publicat in Monitorul Oficial abia la ora 17.

Gafa a pornit chiar de la Prefectura Timiș, care a susținut ca ordinul de carantinare a fost publicat in toiul nopții. Așa se face…