- Masura de carantinare zonala se prelungeste pentru o perioada de 7 zile, incepand cu data de 2 ianuarie, ora 22.00, in localitatile Corbeanca, Dobroesti, Otopeni si Popesti-Leordeni, a anuntat Prefectura judetului Ilfov. Prelungirea masurii de carantinare zonala pentru cele patru localitati ilfovene…

- Prelungirea carantinei pentru localitatea Mogoșoaia din Ilfov este motiv de nemulțumire in orașul Mogoșoaia. Un consilier local USR Plus susține intr-o postare pe Facebook ca nu se respecta „principiul proporționalitații”, susținand ca in alt oraș din județ situația este mai grava, dar nu au fost luate…

- Departamentul pentru Situații de Urgența a prelungit cu 7 zile carantina in cinci localitați din județul Ilfov, masura care intra in vigoare sambata seara, la ora 22.00. Localitațile vizate sunt Corbeanca, Dobroești, Mogoșoaia, Otopeni și Popești-Leordeni, potrivit unui anunț al Prefecturi iIlfov. Toate…

- Carantina a fost prelungita cu sapte zile pentru localitatile Corbeanca, Dobroesti, Magurele, Mogosoaia, Otopeni si Popesti Leordeni, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, prefectul judetului Ilfov, Daniel-Tudorel Zamfir. El a precizat ca seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a decis ca incepand de luni seara, de la ora 20.00, timp de doua saptamani, tot județul sa intre in scenariu roșu. Masura a fost luata deoarece rata de incidența cumulata a cazurilor este mai mare de 3 la mia de locuitori. Se inchid, astfel, restaurantele…