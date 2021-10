Stiri pe aceeasi tema

- S-a propus CARANTINA ZONALA pentru COMUNA RAZVAD, urmeaza sa fie emis avizul INSP, dupa aceea Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Dambovița The post S-a propus CARANTINA ZONALA pentru COMUNA RAZVAD first appeared on Partener TV .

- GAEȘTI, GURA OCNIȚEI, TARTAȘEȘTI,VIȘINEȘTI, MATASARU ȘI PETREȘTI The post Se propune CARANTINA ZONALA pentru GAEȘTI, GURA OCNIȚEI, TARTAȘEȘTI, VIȘINEȘTI, MATASARU ȘI PETREȘTI first appeared on Partener TV .

- CARANTINA zonala in comuna Valea Mare, incepand cu data de 17.10.2021, ora 05:00, pentru o perioada de 14 zile, pana in data 31.10.2021, ora 05:00. The post CARANTINA zonala in comuna Valea Mare, incepand cu data de 17.10.2021, ora 05:00 first appeared on Partener TV .

- CARANTINA DE JOI,14.10.2021, ora 18:00 la CREVEDIA, TITU și VLADENI, pentru o perioada de 14 zile, pana in data 28.10.2021, ora 18:00 The post CARANTINA DE JOI,14.10.2021, ora 18:00 la CREVEDIA, TITU și VLADENI first appeared on Partener TV .

- SE INSTITUIE CARANTIN A pentru CREVEDIA, TITU și VLADENI, riscul epidemiologic de INFECTARE este ALARMANT in aceste trei localitați dambovițene, dar și la nivelul intregului județ Dambovița.COMUNA CREVEDIA a ajuns, in ultimele 24 de ore la INCIDENȚA de10,89 la mia de locuitori, drept urmare se instituie…

- SE INSTITUIE CARANTINA pentru CREVEDIA, TITU și VLADENI, riscul epidemiologic de INFECTARE este ALARMANT in aceste trei localitați dambovițene dar și la nivelul intregului județ Dambovița. COMUNA CREVEDIA a ajuns , in ultimele 24 de ore la INCIDENȚA de 10,89 la mia de locuitori, drept urmare se instituie…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Dambovița, a adoptat Hotararea nr. 165/10.10.2021, prin care se constata depașirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 7,5/1000 locuitori in unitațile adminis-trativ-teritoriale: Crevedia (8,91/1000 locuitori), Vladeni (8,77/1000 locuitori) și…

- CREVEDIA a ajuns la INCIDENȚA de 10,06 iar TITU a ajuns la INCIDENȚA de 9, 11, se poate și mai rau. In ultimele zile la nivelul județului Dambovița, riscul epidemiologic este de o gravitate maxima, cu un trend de creștere a numarului de imbolnaviri foarte rapid. Incidența cumulata la 14 zile in județul…