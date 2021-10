Stiri pe aceeasi tema

- Carantina zonala a fost prelungita cu sapte zile in comuna Axintele, incepand de miercuri, ora 8,00, avand in vedere ca in aceasta localitate incidenta COVID-19 depaseste 20 de cazuri la mia de locuitori, potrivit hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ialomita. Comuna…

- Avand in vedere ca incidența cazurilor de COVID-19 a ajuns astazi la 6.16 cazuri la mia de locuitori, CJSU Alba a impus carantina de noapte pe toata durata saptamanii in orașul Abrud. Incepand de vineri, 22 octombrie 2021, ora 00.00 se interzice circulația persoanelor in afara locuinței in intervalul…

- Dupa ce incidența cazurilor de COVID19 la mia de locuitori a ajuns la 7.96, Municipiul Alba Iulia va intra, cel mai probabil de luni, 11 octombrie 2021, in carantina de noapte și in timpul saptamanii. In acest caz se interzice circulația persoanelor, in fiecare zi, in afara locuinței in intervalul orar…

- Alba Iulia va intra in CARANTINA de noapte și in timpul saptamanii: Incidența a depașit 7.5 la mie Alba Iulia va intra in CARANTINA de noapte și in timpul saptamanii: Incidența a depașit 7.5 la mie Dupa ce incidența cazurilor de Covid-19 a ajuns la 7.96 la mia de locuitori, municipiul Alba Iulia va…

- Jichișu de Jos intra in carantina de noapte in weekend, dupa ce rata de infectare Covid a ajuns la 6,11 la mia de locuitori. Tot in weekend, magazinele se vor inchide la ora 18. Noile masuri au fost anunțate, azi, de CJSU Cluj. Conform Hotararii nr. 189 a Comitetului pentru Situații de Urgența (CJSU)…

- Jichișu de Jos intra in carantina de noapte in weekend, dupa ce rata de infectare Covid a ajuns la 6,11 la mia de locuitori. Tot in weekend, magazinele se vor inchide la ora 18. Noile masuri au fost anunțate, azi, de CJSU Cluj. Conform Hotararii nr. 189 a Comitetului pentru Situații de Urgența (CJSU)…

- Carantina de noapte va fi instituita in weekend in localitațile in care rata de infectare trece de 6 la mie și pe tot parcursul saptamanii in zonele cu incidența a cazurilor COVID-19 de peste 7,5 conform deciziei de joi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Sunt exceptate insa persoanele…

- Magazinele și restaurantele nu se vor mai inchide la 18.00 in localitațile cu incidența de peste 4 la mie! Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea numarul 73 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Principalele modificari…