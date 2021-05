Carantină, vaccin sau test dacă vii din aceste țări! Lista ROȘIE. și GALBENĂ, actualizată azi A fost actualizata lista țarilor cu risc epidemiologic ridicatA fost actualizata lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat vineri, 21 mai, lista statelor si zonelor considerate cu risc epidemiologic ridicat. Italia, Spania, Turcia și Grecia raman in zona galbena, iar Bulgaria a fost plasata in zona verde pentru care nu se aplica restricții. Persoanele care vin din țari din ”zona galbena” pot evita intrarea in carantina de 14 zile daca prezinta rezultatul negativ al unui test PCR sau daca s0au vaccinat complet. Pentru persoanele… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

