Stiri pe aceeasi tema

- Carantina impusa in cartierul Poșta din Buzau va fi ridicata in noaptea de duminica spre luni, dupa ce in zona nu au fost inregistrate noi cazuri de COVID-19. Masura a fost impusa dupa ce 19 persoane au fost confirmate cu noul coronavirus.Cererea de ridicare a masurilor de carantina a fost…

- Carantina impusa in cartierul Poșta din Buzau va fi ridicata in noaptea de duminica spre luni, dupa ce in zona nu au fost inregistrate noi cazuri de COVID-19. Masura a fost impusa dupa ce 19 persoane au...

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in județul Buzau au fost inregistrați inca 12 bolnavi diagnosticați cu COVID-19. Șase dintre aceștia provin din focarul identificat in cartierul Poșta. Numarul total de cazuri pozitive la nivelul județului a ajuns la 95. Potrivit DSP, șase dintre bolnavi…

- Un cartier din Buzau a intrat in carantina, incepand de luni, dupa ce 19 persoane au fost depistate cu Covid-19. Virusul ar fi fost adus in cartier de un barbat care de Paști a mers in județul Ialomița, potrivit Mediafax.In urma confirmarii celor 19 cazuri noi de buzoieni infectați cu noul…

- Doi buzoieni, un barbat in varsta de 36 de ani și o femeie de 19 ani, aflați intr-un centru de carantina de pe raza județului Buzau, au fost depistați pozitiv la testul pentru coronavirus. Ei revenisera din Anglia și se aflau intr-un centru de carantina situat la ieșirea din municipiul Buzau. Cei doi…

- Masura vine in contextul unor ingrijorari internaționale, dar și pe fondul raspandirii virusului ucigaș provenit din China. Conform BBC, autoritatile turce au precizat ca, dupa o perioada stricta de izolare, migrantii vor fi trimisi in provinciile care s-au oferit sa ii gazduiasca. Știrea a fost prezentata…

- China a ridicat miercuri restrictiile drastice impuse de aproximativ trei luni in provincia Hubei, epicentrul pandemiei noului coronavirus, care a ucis peste 18.000 de oameni in lume din decembrie, relateaza AFP.

- Niciun caz de contaminare locala nu a fost inregistrat in ultimele 24 de ore in tara, ci 47 de cazuri "importate" din strainatate, au anuntat autoritatile sanitare nationale. In total, 474 de cazuri "importate" au fost inregistrate. Este vorba despre chinezi care se intorc acasa, potrivit Ministerului…