CARANTINĂ TOTALĂ în România. Iohannis să dă răspunsul așteptat de toți românii Klaus Iohannis, susține ca strategia pentru urmatoarele doua saptamani in privința combaterii Covid-19 este clara: se vor lua masuri locale, acolo unde este cazul. Totodata, el spune ca nu este cazul ca toata țara sa fie inchisa, deoarece sunt zone in care nu exista atat de multe cazuri. „Strategia e destul de clara și am prezentat-o. Vom reacționa local și regional. Nu este nevoie sa inchidem toata țara, daca avem focare intr-un județ, acolo se va acționa. A fost introdusa acea scala care ne spune daca putem lua anumite masuri. De fiecare data aceste restricții se bazeaza pe datele specialiștilor.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Romania a atins un nou record negativ al cazurilor de COVID-19, mulți se intreaba care o sa fie soarta alegerilor parlamentare. Programat pentru data de 6 decembrie, scrutinul trebuie neaparat sa se țina, susține președintele Klaus Iohannis.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca strategia pentru urmatoarele doua saptamani in privința combaterii Covid-19 este clara: se vor lua masuri locale, acolo unde este cazul. El spune ca nu este cazul ca toata țara sa fie inchisa, deoarece sunt zone in care nu exista atat de multe cazuri.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența s-a reunit, luni, pentru adoptarea de noi masuri restrictive in contextul in care Romania inregistreaza o creștere alarmanta a numarului de pacienți infectați cu Covid-19. Acestea vizeaza unele activitați economice, acțiuni religioase, dar și sectorul economic,…

- Gaza a identificat luni primele cazuri comunitare de Covid-19, autoritatile confirmand patru infectii la o tabara de refugiati, iar fortele de securitate au declarat o carantina totala timp de 48 de ore, transmite Reuters.Cele patru cazuri au fost descoperite intr-o singura familie, aflata…

- Aproape 500 de bolnavi de COVID-19 sunt internați in secțiile de terapie intensiva in Romania. Este recordul negru al acestei zile in care au fost raportate peste 700 de imbolnaviri și 38 de noi decese, de ieri pana astazi.

- Romanii care intra pe teritoriul Confederației Elvețiene și pe teritoriul Principatului Liechtenstein stau in carantina 10 zile, iar daca nu respecta noile masuri, amenda e de 10.000 de CHF. Masurile au fost adoptate miercuri și intra in vigoare sambata, 8 august, la miezul nopții. Conform informațiilor…

- Autoritatile din Grecia anunta ca 61 de romani sunt infectati cu coronavirus. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a intreprins masuri pentru a afla situatia tuturor turistilor romani din Grecia si transmite informatii despre 16 persoane. Institutia precizeaza ca unii romani au refuzat ca situatia lor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizeaza cetatenii care calatoresc in Belgia ca tara noastra a fost inclusa in zona portocalie, iar autoritatile din regat pot stabili masuri si recomanda vigilenta crescuta. MAE precizeaza ca duminica autoritatile belgiene au anuntat noile masuri privind conditiile…