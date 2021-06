Carantină strictă la ambasada SUA din Kabul din cauza unui focar de COVID-19 Ambasada SUA la Kabul a ordonat o carantina stricta pentru personalul sau, dupa aparitia unui vast focar de cazuri de COVID-19, in plina retragere a soldatilor americani din Afganistan, informeaza AFP joi. Potrivit unei note interne, 114 angajati ai misiunii diplomatice au contractat noul tip de coronavirus si "sunt plasati in izolare", in timp ce o persoana a decedat si "mai multe altele fac obiectul unei evacuari medicale". "Unitatile de terapie intensiva ale spitalului militar sunt coplesite, ceea ce obliga unitatile noastre sanitare sa puna in functiune sali de COVID-19 temporare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

