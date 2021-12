Stiri pe aceeasi tema

- Olanda va intra in lockdown incepand de duminica, pentru perioada sarbatorilor, in incercarea de a opri al cincilea val de Covid-19 si raspandirea puternica a variantei Omicron a coronavirusului, a anuntat, sambata, premierul Mark Rutte.„Sunt intr-o stare de spirit proasta. Ca sa rezum intr-o propozitie,…

- Masurile, inclusiv inchiderea tuturor magazinelor neesentiale, a restaurantelor, coaforurilor si salilor de sport vor incepe duminica si vor ramane in vigoare pana pe 14 ianuarie. Toate scolile vor fi inchise pana pe 9 ianuarie. “Olanda se inchide din nou. Acest lucru este inevitabil din cauza celui…

- Olanda va intra in lockdown incepand de duminica, pentru perioada sarbatorilor, in incercarea de a opri al cincilea val de COVID-19 si raspandirea puternica a variantei Omicron a coronavirusului, a anuntat sambata premierul Mark Rutte, potrivit AFP si DPA.

- Olanda a prelungit carantina pana la jumatatea lunii ianuarie, iar California a introdus din nou obligativitatea de a purta masca in locurile aglomerate.In Olanda, guvernul iși ia masuri de precauție. Oficialii au anunțat extinderea carantinei naționale pana pe 14 ianuarie. In plus, școlile elementare…

- Pentru limitarea raspandirii variantei Omicron, persoanele care vin din afara UE in Romania vor trebui sa prezinte un test PCR facut cu cel puțin 48 de ore inainte. Romania va introduce formularul de localizare a pasagerilor, pentru toți pasagerii care intra in țara, din 20 decembrie. Masurile au fost…

- Varianta de coronavirus Omicron s-a raspandit acum in peste 20 de țari, inclusiv Olanda și SUA. Suspiciuni exista și in Romania. Omicron – cunoscut și ca B. 1.1.529 – este o tulpina de coronavirus cu un numar neobișnuit de mare de mutații. A fost detectat pentru prima data in Africa de Sud saptamana…

- Autoritațile sanitare din Olanda au anunțat, sambata. ca 61 de persoane care au ajuns vineri la Amsterdam cu doua zboruri din Africa de Sud au fost testate pozitiv pentru COVID-19, potrivit The Guardian. Autoritațile au efectuat teste suplimentare in aceasta dimineața pentru a vedea daca vreuna dintre…

- 61 de persoane care au aterizat la Amsterdam cu doua curse din Africa de Sud au fost testate pozitiv pentru Covid-19, iar autoritațile olandeze au anunțat ca sâmbata dimineața fac analize suplimentare pentru a stabili daca vreunul dintre aceste cazuri are legatura cu noua varianta a coronavirusului…