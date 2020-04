Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a facut miercuri un apel catre romani sa respecte actualele reglementari referitoare la epidemia de coronavirus, de acestea depinzand mai departe sanatatea populatiei, dar si masurile de relaxare din 15 mai, care vor fi luate si dupa o evaluare epidemiologica.…

- Europa se intoarce treptat la munca saptamana aceasta. Dupa modelul Cehiei, care a relaxat masurile de carantina inca de saptamana trecuta, Spania, Italia, Austria ies si ele din hibernarea economica impusa de pandemia de coronavirus. Revenirea la munca se va face in toate aceste state cu respectarea…

- Compania Wizz Air nu va mai opera zborurui spre Marea Britanie, Elveția și Olanda, din data de 5 aprilie și pâna pe 18 aprilie inclusiv, ca urmare a noilor restricții de calatorie impuse de autoritațile române, în cadrul eforturilor de limitare a pandemiei Covid-19. Totodata,…

- Masurile de distanțare sociala impuse de autoritațile din intreaga lume ca reacție la pandemia de coronavirus au starnit controverse in randul persoanelor care nu ințeleg pe deplin gravitatea situației, insa tocmai aceste masuri au salvat deja zeci de mii de vieți. Cercetatorii britanici de la Imperial…

- Izolarea pare sa fie singura masura aplicata in masa, care poate salva vieți din calea pandemiei de coronavirus, conform unui studiu al cercetatorilor britanici, scrie Agerpres.Izolarea si alte masuri luate pentru a frana propagarea epidemiei de COVID-19 au salvat viata a circa 59.000 de persoane in…

- In urma cu patru luni Europa urmarea cu o curiozitate mai degraba științifica situația aparuta in China in provincia Wuhan, unde in luna decembrie au aparut primele cazuri de coronavirus. Curiozitatea a inceput sa se transforme in ingrijorare dupa numai o luna și jumatate, cand a fost inregistrat primul…

- Retelele de telecomunicatii ale Orange sunt capabile sa faca fata cresterii utilizarii lor, in conditiile in care in Franta oamenii lucreaza de acasa dupa ce au fost impuse restrictii pentru a tine sub control pandemia de coronavirus (COVID-19), a afirmat vineri directorul general Stephane Richard,…

- Ce se intampla concret, imediat dupa miezul nopții, in urma Brexit, și ceea ce se va schimba incepand din acel moment, citiți mai jos.1. Uniunea Europeana va pierde pentru prima oara un stat membru și, mai ales, una dintre cele mai mari si mai bogate tari din bloc.2. Vor "pleca" 66 de milioane de locuitori,…