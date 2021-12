Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații anunța ca izolarea și carantina vor fi in Romania de 10 zile, anunța Mediafax. „O informație care cu siguranța o sa va intereseze: vom rezolva in aceste zile durata izolarii și a carantinei. Va fi și in Romania doar de 10 zile, la fel cum este in marea majoritate a țarilor din…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti, 21 decembrie, ca valul 5 al pandemiei de COVID va dura, probabil, cel putin doua luni, iar februarie si martie vor fi lunile de risc maxim.Eu cred ca valul 5 al pandemiei va dura mai mult de o luna si jumatate, probabil ca va dura cel putin doua…

- "Noi am trecut din zona roșie in galbena și verde in decurs de 10 zile, ceea ce inseamna foarte, foarte rapid. A existat un decalaj in ceea ce privește evoluția infecției. Probabil proporția persoanelor din Romania care au trecut prin infecție a fost mai mare la noi. Diferența e ca la noi au murit mult…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca saptamana viitoare va fi adoptat un nou set de masuri pentru a reduce riscul de raspandire a noii variante Omicron. Libertatea a vorbit cu Stefan Dascalu, cercetator in imunologie la Universitatea Oxford si consultant in sanatate publica și epidemiologie,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca valul cinci al pandemiei de COVID va afecta Romania dupa jumatatea lunii ianuarie, cand se vor manifesta infectiile contractate in perioada sarbatorilor de iarna, atunci cand mobilitatea populatiei creste. El le recomanda oamenilor sa isi sfatuiasca…

- Alexandru Rafila este de parere ca in urmatoarele saptamani problema de sanatate publica a Romaniei va reveni la limite normale, fara ca asta sa insemne, neaparat, o relaxare a sistemului medical. Acest timp ar trebui folosit tocmai pentru dezvoltarea policlinicilor și a tratamentelor. Nu se exclude…