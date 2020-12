Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Ilfov a anunțat ca masura de carantinare se prelungește pentru o perioada de 14 zile in trei localitați din județ, informeaza Digi24.Locuitorii orașelor Popești Leordeni și Bragadiru, precum și cei din comuna Chiajna iși vor petrece sarbatorile in carantina. Pentru cele trei localitați, masura…

- Masura de carantinare se prelungeste pentru o perioada de 14 zile in orasul Bragadiru si in comuna Chiajna, incepand cu 18 decembrie 2020, ora 22,00, anunta sambata Prefectura Ilfov. Prelungirea masurii de carantinare zonala pentru cele doua localitati a fost propusa ca urmare a analizelor de risc zona…

- Locuitorii din orașul Bragadiru și comuna Chiajna au inceput sa primeasca mesaje de tip RO-Alert, in care sunt avertizați asupra ratei mari de raspandire a coronavirusului și sunt sfatuiți sa respecte cu strictețe normele de siguranța.ATENTIE!!! In comuna Chiajna, cu satele apartinatoare Chiajna, Dudu…

- Masura de carantinare se prelungește pentru o perioada de 7 zile, incepand cu data de 12 decembrie, ora 22:00, in urmatoarele localitați ilfovene: Corbeanca, Dobroești, Mogoșoaia, Otopeni și Popești-Leordeni, anunța Prefectura Ilfov. Prelungirea masurii de carantinare zonala pentru cele cinci…

- Carantina in orasul Bragadiru si in comuna Chiajna a fost prelungita cu 7 zile, masura intrand in vigoare vineri seara. ”Masura de carantinare a fost prelungita pentru o perioada de 7 zile in orasul Bragadiru si in comuna Chiajna, incepand cu data de 11.12.2020, ora 22:00”, a anuntat, vineri…

- Carantina pentru localitatile Bragadiru si Chiajna a fost prelungita cu sapte zile, potrivit Institutiei Prefectului - Judetul Ilfov. "In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta emisa la propunerea Directiei de Sanatate Publica a judetului Ilfov, tinand…

