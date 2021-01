Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a inasprit restricțiile impuse pentru intrarea in țara pe calea aerului, obligand astfel toți calatorii care vin cu avionul sa se supuna unei perioade de carantina de șapte zile. Inițial,...

- Grecia a inasprit de vineri restrictiile impuse pentru intrarea in tara pe calea aerului, obligand toti calatorii care vin cu avionul sa se supuna unei perioade de carantina de sapte zile, relateaza EFE. Potrivit unui anunt al Aviatiei Civile, aceasta masura, care prelungeste de la trei la sapte zile…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca toti calatorii care sosesc in Anglia, inclusiv cei care locuiesc acolo, vor trebui, incepand de saptamana viitoare, sa prezinte un teste COVID negativ efectuat in termen de 72 de ore inaintea deplasarii, informeaza AFP. Chiar daca au un rezultat negativ la test,…

- Mai multi ministri canadieni au anuntat miercuri, in cadrul unui briefing de presa, ca persoanelor care sosesc pe teritoriul Canadei li se va cere sa prezinte un test COVID-19 negativ, care sa fie facut in ultimele trei zile inainte de sosire, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Guvernul va cere rapid…

- Incepand de astazi, persoanele care calatoresc in Grecia trebuie sa efectueze un test rapid pentru noul coronavirus si sa intre in carantina timp de trei zile in asteptarea rezultatului acestuia, informeaza DPA. Cu toate acestea, lockdown-ul impus in aceasta tara da semne de relaxare, in contextul in…

- Calatorii care sosesc in Regatul Unit si sunt vizati de carantina sau „cazurile de contact” ale unei persoane testate pozitiv cu COVID-19 este necesar sa se izoleze timp de zece zile - si nu 14 zile -, au anuntat vineri cei patru medici-sefi britanici, relateaza AFP.

- Anglia schimba regula de carantinare pentru persoanele care sosesc in țara. Calatorii pot parasi carantina obligatorie mai repede, daca prezinta un test COVID negativ. Testul se platește și se poate face cel mai devreme la cinci zile de la intrarea in țara, potrivit BBC . Pe 15 decembrie va intra in…

- Mai multe state europene au raportat noi bilanțuri record de infectare cu noul coronavirus, printre care Elveția, Rusia, Polonia și Austria. Crește și numarul deceselor asociate COVID-19 iar autoritațile pun din nou piciorul in prag.