Șeful DSU, Raed Arafat, a emis un ordin care prevede prelungirea pentru inca 14 zile a masurii carantinei din localitatea ilfoveana Bragadiru. Masura de carantinare zonala a fost prelungita cu 14 zile pentru orasul Bragadiru, incepand de luni seara, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov, potrivit Agerpres . Ordinul a intrat in vigoare de luni, de la ora 22,00, pentru o perioada de 14 zile, pana pe 12 aprilie, la aceeasi ora.