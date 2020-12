Carantină prelungită încă 14 zile în Corbeanca, Dobroești, Mogoșoaia, Otopeni și Popești-Leordeni In urma emiterii Ordinelor Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, incepand cu data de 19.12.2020, ora 22:00, pentru o perioada de 14 zile, masura de carantinare zonala se prelungește in mai multe localitați ilfovene, potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii Ilfov. Kelemen Hunor, in vizita la Budapesta. S-a intalnit cu premierul Viktor Orban Comuna Corbeanca – Ordinul șefului DSU nr. 4660448 din 19.12.2020 privind prelungirea masurii de carantinare zonala pentru comuna Corbeanca, cu satele aparținatoare Corbeanca, Ostratu, Petrești și Tamași, județul Ilfov, – Hotararea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

