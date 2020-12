Stiri pe aceeasi tema

- Carantina a fost prelungita cu șapte zile in Alba Iulia, Blaj si comuna Ciugud, dupa ce autoritațile au aprobat ca aceasta sa fie ridcata. Rata de incidenta a ramas insa ridicata, astfel ca CJSU Alba s-a razgandit, relateaza Agerpres. Autoritațile au dispus prelungirea carantinei cu inca 7 zile deoarece…

- In urma votului exprimat in cadrul CJSU Alba, a fost luata hotararea de prelungire cu 7 zile a carantinei pentru UAT-urile Alba Iulia, Blaj și Ciugud, anunța Mediafax. La expirarea celor 14 zile de carantina instituite pentru UAT-urile Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir, Abrud și Ciugud, DSP Alba…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba a decis sa introduca in carantina orașele Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir și Abrud, dar și comuna Ciugud, din cauza numarului mare de persoane infectate din aceste comunitați. Masura va intra in vigoare marți, la miezul nopții.

- Șase localitați din județul Alba intra in carantina de marți, 17 noiembrie, incepand cu ora 00.00. Este vorba despre Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud și Ciugud. Perioada propusa de autoritați pentru aplicarea restricțiilor este 14 zile, adica pana in 30 noiembrie inclusiv. Comitetul Județean pentru…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a emis o noua hotarare, duminica, in care sunt descrise masurile de carantina ce vor fi impuse in Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud și Ciugud. Carantina a fost decisa in urma incidenței COVID ridicate in localitațile menționate și este valabila…

- Orașele Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir și Abrud, dar și comuna Ciugud, vor intra in carantina din cauza numarului mare de persoane infectate cu Covid 19. Informația a fost confirmata de directorul DSP Alba, Alex...

- Trei municipii, inclusiv cel de resedinta de judet, doua orase si o comuna din Alba, unde incidenta indica o "crestere constanta", depasind anumite "praguri critice", au fost propuse pentru intrarea in carantina, cel mai probabil de marti. "Intrucat la nivelul judetului Alba in anumite…

- Direcția de Sanatate Publica Alba a inaintat, astazi, catre Institutul Național de Sanatate Publica propunerea de carantinare a localitaților Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud, Ciugud. Potrivit lui Nicolae Albu, Prefectul județului Alba, „aceasta masura a carantinarii a fost propusa in urma incidenței…