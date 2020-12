Stiri pe aceeasi tema

- Decizia a fost luata in urma analizelor Directiei de Sanatate Publica Ilfov si a avizelor emise de catre Institutul National de Sanatate Publica.In Bragadiru, rata de infectare a fost stabilita, vineri, la 8,85 la mia de locuitori, iar in Chiajna - la 8,01. In comunicatul transmis de Prefectura sunt…

- Carantina pentru localitatile Bragadiru si Chiajna a fost prelungita cu sapte zile, potrivit Institutiei Prefectului - Judetul Ilfov. "In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta emisa la propunerea Directiei de Sanatate Publica a judetului Ilfov, tinand…

- Un numar de 131 de persoane confirmate cu COVID-19 sunt internate, 920 - in izolare la domiciliu, 683 - in carantina la domiciliu, 3 - in carantina institutionalizata, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov.Prefectura mentioneaza ca datele au fost transmise de Directia de Sanatate Publica…

- Prefectul judetului Ilfov, Daniel Zamfir, a anuntat restricții in 13 localitați din județ, unde vor fi inchise restaurantele, cafenelele și cluburile. In aceste localitați rata incidenței a depașit 1,5 cazuri COVID la mia de locuitori, informeaza Hotnews.Prefectul judetului Ilfov, Daniel Zamfir, a precizat…

- Anunțul a fost facut de prefectul de Ilfov, Daniel Zamfir, conform Digi24. Daniel – Tudorel Zamfir a precizat ca s-a decis inchiderea restaurantelor, cafenelelor și a cluburilor timp de doua saptamani, dar va fi facuta periodic evaluarea situației cazurilor de COVID-19. BILANT CORONAVIRUS…