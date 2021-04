Carantină prelungită cu încă o săptămână pentru patru localități din Ilfov Localitatile Ciorogarla, Corbeanca, Magurele și Clinceni din județul Ilfov raman in carantina pentru inca 7 zile din cauza ratei de infectare. Carantina zonala a fost prelungita cu 7 zile pentru Ciorogarla, Corbeanca și Magurele incepand de luni seara, iar pentru comuna Clinceni de marți dimineața, ora 5.00. Incidenta COVID-19 este, la Ciorogarla, de 5.72 la […] The post Carantina prelungita cu inca o saptamana pentru patru localitați din Ilfov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

