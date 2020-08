Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat ca Romania este inclusa pe lista tarilor cu grad ridicat epidemiologic privind infectarea cu noul coronavirus si romanii care intra pe teritoriul Elvetiei trebuie sa stea in carantina sau autoizolare timp de 10 zile. MAE mai transmis ca perioada de carantina…

- Guvernul sloven a anuntat vineri impunerea unei perioade de izolare de 14 zile pentru persoanele venite din Romania, Bulgaria, India, Bahamas si cinci regiuni ale Spaniei, ca masura de prevenire a raspandirii noului coronavirus, transmite agentia EFE, citata de Agerpres.

- Ungaria a decis noi restrictii in ce priveste trecerea frontierelor pentru prevenirea raspandirii COVID-19, care vor intra in vigoare de saptamana viitoare, de miercuri mai precis. Decizia a fost luata in urma reaparitiei unui numar mare de cazuri in mai multe tari, relateaza Agerpres. Romania a fost…

- Austria a emis avertizari de calatorie pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, care a invocat o inrautatire a situatiei legate de COVID-19 in aceste tari. Orice persoana care soseste din cele trei... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrii Transporturilor din noua tari UE fac apel la Parlamentul European sa aduca modificari la primul Pachet al Mobilitatii, care sa tina cont de competitia echitabila, de obiectivele UE în politica de mediu si de piata unica, precum si de noile realitati socio-economice post-Covid-19, potrivit…

- Romania este a treia țara dupa numarul de cazuri de infectare cu coronavirus din Europa, fiind inclusa in zona galbena. Din aceasta cauza, Malta, Slovacia, Danemarca și Estonia limiteaza, momentan, accesul romanilor pe teritoriul lor.

- Ungaria menține restricțiile de calatorie pentru Romania și Ucraina, astfel incat persoanele care sosesc din cele doua state și doresc sa ramana pe teritoriul țarii vor fi nevoite sa intre timp de 14 zile in carantina, a anunțat Tibor Lakatos, membru ... The post Carantina obligatorie pentru romanii…

- otrivit unui comunicat al IGPF, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari, vineri, au efectuat formalitatile de control aproximativ 44.400 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 23.000 mijloace de transport (din care 14.600 automarfare). Frontiera cu Ungaria a fost tranzitata de…