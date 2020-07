Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca Romania a fost inclusa de autoritatile din Belgia in zona portocalie, astfel ca persoanelor care ajung din tara noastra in Regatul Belgiei in scop turistic li se recomanda autoizolarea sau cel putin limitarea contactelor sociale si monitorizarea starii de…

- Romania a fost inclusa de Austria pe lista țarilor cu risc, din cauza creșterii numarului de cazuri noi de Covid-19, ceea ce inseamna ca cetațenii de orice naționalitate care vin din Romania trebuie sa intre in carantina sau autoizolare pentru o perioada de 14 zile.

- Guvernul Austriei a emis, miercuri, alerte privind calatoriile in Romania, Bulgaria si Republica Moldova, iar persoanele care vin din aceste tari vor fi obligate sa prezinte un rezultat negativ la un test Covid-19 sau vor fi plasate in carantina 14 zile.

- Mai mulți muncitori romani, angajați la abatorul Tonnies din Germania, fugiți din carantina impusa de autoritațile din Gutersloh (landul Renania de Nord-Westfalia) au fost prinși la in ultimele zile la granița Ungariei cu Romania, potrivit welt.de.Dintre cei 1.400 de angajați infectați cu noul coronavirus,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, luni, ca 28 de cetateni romani, angajati ai unei companii de prelucrare a carnii din Olanda, au fost confirmati cu coronavirus. Romanii sunt asimptomatici si au fost plasati in carantina. ”Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei…