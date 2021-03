Stiri pe aceeasi tema

- Localitatile Berceni, Branesti si Otopeni intra in carantina de joi seara, pentru o perioada de 14 zile, a anuntat Prefectura Ilfov, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Cele trei ordine emise de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta pentru localitatile Berceni, Branesti si Otopeni prevad…

- Locuitorii din Otopeni au primit de la Ro-Alert mesajul ca localitatea intra in carantina incepand cu aceasta seara, de la ora 22.00, din cauza nivelului foarte ridicat de raspandire a noului coronavirus. Masura este instituita pentru o perioada de 14 zile. De asemenea, localitațile Berceni și Branești,…

- Bucureștiul este aproape in totalitate incercuit de localitați carantinate, in care rata de infectare a depașit 6 la mie. Prefectura Ilfov a anuntat, joi seara, ca localitatile Berceni, Branesti si Otopeni intra in carantina, la ora 22.00, pentru o perioada de 14 zile. Citește și: Dr.…

- De astazi, niciun elev din Tunari, Popești-Leordeni, Otopeni și Berceni nu mai merge fizic la școala, ci invața exclusiv in sistem online.Pe de alta parte, este foarte probabila introducerea declarației pentru circulația in mai multe localitați de langa București, pe langa Bragadiru, Chiajna și Cornetu,…

- Prefectura Suceava anunța ca s-a luat decizia ca trei localitați din județ sa intre in carantina, din cauza numarului mare de cazuri de Covid-19. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea tare Astazi, 14.02.2021,…

- Mai multe localitați din județul Ilfov ies din carantina, in aceasta seara. Este vorba despre Dobroești, Corbeanca, Otopeni și Popești-Leordeni. „In urma evaluarii analizelor de risc ale...

- Carantina se prelungește, incepand de astazi, de la ora 22.00, pentru o saptamana in Otopeni, Corbeanca, Dobroești și Popești-Leordeni, transmite Prefectura Ilfov. DSP Ilfov a propus aceasta masura din...

- Județul Ilfov este intr-o situație extrem de ciudata. Faptul ca s-au dezvoltat multe ansambluri rezidențiale a generat o migrație a populației din București spre localitațile din Ilfov. Acum, județul este aproape in totalitate in carantina, dar autoritațile se bazeaza pe cifrele oficiale, insa mulți…