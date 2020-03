Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a decis sambata trimiterea a 20.000 de specialisti suplimentari in spitalele din tara pentru a face fata epidemiei de coronavirus care afecteaza peninsula, Italia fiind cea mai afectata tara de pe continentul european, informeaza AFP, citata de Agerpres.Citeste si: Beuran…

- Banca Centrala a Coreei de Sud (BOK) a anuntat vineri ca va pune in carantina bancnotele timp de doua saptamani pentru a inlatura orice urma de coronavirus si chiar ar putea arde unele bancnote, ca parte a eforturilor de opri extinderea epidemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters, citata…

- La nivel național, astazi, sunt in carantina instituționalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 10.094 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate…

- Banca centrala chineza a anunțat, intr-o conferința de presa, ca va incepe curațarea efectiva a banilor aflați in curculație pentru a opri raspandirea coronavirusului COVID-19, transmite publicația Quartz.Este o masura extrema, dar care se poate dovedi eficienta. Bancnotele și monedele sunt…

- Banca Centrala a Chinei a anunțat ca va trece, pur și simplu, la spalarea banilor aflați in ciruclație, pentru prevenirea raspandirii coronavirusului.Banca centrala chineza a anunțat, intr-o conferința de presa, ca va incepe curațarea efectiva a banilor aflați in curculație pentru a opri raspandirea…

- Banca centrala chineza a anuntat ca va incepe curatarea efectiva a banilor aflati in circulatie pentru a opri raspandirea coronavirusului COVID-19. Este o masura extrema, dar care se poate dovedi eficienta. Bancnotele si monedele sunt unele dintre cele mai murdare obiecte. Banii pot fi curatati cu lumina…

- Banca centrala chineza a anunțat, într-o conferința de presa, ca va începe curațarea efectiva a banilor aflați în curculație pentru a opri raspândirea coronavirusului COVID-19, transmite publicația Quartz, scrie Mediafax. Este o masura extrema, dar care se poate dovedi eficienta.…

- Gruparea Manchester City a anuntat, vineri, ca va contesta la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) sanctiunea decisa de Corpul UEFA de Control financiar al cluburilor, anunța news.ro.Intr-un comunicat postat pe site-ul oficial, clubul Manchester City s-a declarat “dezamagit, dar nu surprins”…