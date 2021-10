CARANTINĂ obligatorie pentru foarte mulţi români. Vezi dacă eşti pe listă! Situatia pandemica foarte grava din tara noastra a determinat restrictii foarte dure din partea autoritatilor. Inclusiv pentru vaccinati. Grupul de Comunicare Strategica informeaza populația despre faptul ca persoanele depistate pozitiv la Covid-19 raman in izolare pentru 14 zile indiferent daca sunt vaccinate sau nu și indiferent de simptomatologie. Dupa cele 14 zile de izolare, specialistii […] The post CARANTINA obligatorie pentru foarte multi romani. Vezi daca esti pe lista! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

