Carantină obligatorie pentru cei care călătoresc în Polonia. Sunt exceptate persoanele care au fost vaccinate anti – COVID Persoanele care sosesc in Polonia in perioada 28 decembrie 2020 – 17 ianuarie 2021, din toate statele membre UE, prin intermediul transportului organizat, cu avionul sau autocarul, trebuie sa intre in carantina la o locație declarata la sosire, pentru o perioada de 10 zile, cu suportarea cheltuielilor aferente de catre persoanele in cauza, precizeaza Ministerul

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

